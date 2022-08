Paulo Frischknecht analisa resultados nos Europeus: «Resultados fantásticos»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

1 Ficou surpreendido com os resultados obtidos por Portugal nos Europeus de natação em Roma?

Sim, creio que foi uma surpresa generalizada, uma vez que foram obtidos resultados fantásticos. Por um lado é fruto de uma evolução da modalidade construída nos últimos anos, por outro é devido ao talento desta nova geração. E nestes Europeus juntou-se os bons resultados às classificações.

2 O que considera que tem evoluído mais nestes últimos anos na natação?

Existe um melhor conjunto de condições a nível de equipamentos disponíveis para todos os atletas e uma maior consciência geral daquilo que é preciso fazer para produzir melhores resultados. Mas é um fenómeno geral, não é só a natação que tem vindo a crescer e obter grandes resultados nas competições internacionais.

3 Acredita que o objetivo de atingir uma final olímpica em Paris’24 é possível?

Sim, estamos na presença de um dos maiores talentos dos últimos tempos, que é o Diogo Ribeiro. Claro que há outros nadadores com muita qualidade, mas o que ele já fez com 17 anos está ao alcance de muito poucos, e tem ainda uma longa carreira pela frente. Mas no geral há muita qualidade.