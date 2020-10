Polícia de Cascais vence prova de águas abertas em Setúbal

Rúben Perdigoto, em representação da Associação de Nadadores dos Estoris (ANE), venceu este domingo a prova de 750 metros do Setúbal Open Water Race, prova de natação em águas abertas que decorreu na praia do Creiro, no Parque Natural da Arrábida.





O atleta de 31 anos, que é agente da PSP em Cascais, venceu com larga vantagem sobre o segundo classificado, Francisco Barros (FC Porto) e Rui Santos (ANE), que ficou em terceiro lugar. Rita Nunes, também da ANE, alcançou o 3.º lugar na geral feminina da prova de 3.800 metros .No ano passado, Rúben Perdigoto venceu também a prova de 200 metros do Open Challenger FINA Marathon Swim World Series, também em Setúbal, sagrando-se vice-campeão nacional Master B em piscina longa em Reguengos de Monsaraz. No ano de 2018, em representação da própria PSP, alcançou o primeiro lugar no Torneio Militar de Águas Abertas na distância de 1000 metros, que decorreu na base do Alfeite, em Almada.O Setúbal Open Water Race foi a primeira prova de águas abertas organizada em Portugal depois do confinamento da Covid-19, organizada pela HMS Sports com o apoio da Câmara Municipal de Setúbal, sendo realizada de acordo com as normas da DGS. Esta edição de estreia contou com cerca de 300 atletas oriundos de vários clubes do país e integrou competições em três distâncias: 750, 1.900 e 3.800 metros.