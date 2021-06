Polo aquático: Benfica conquista Taça de Portugal feminina

O Benfica conquistou este domingo a Taça de Portugal feminina, derrotando o Clube Aquático Pacense por 21-6 (5-0, 8-3, 2-1, 6-2), numa final disputada nas Piscinas do Clube Fluvial Portuense. Com este triunfo, a formação comandada por António Machado completa a dobradinha.





"A nossa equipa foi muito competente durante todo o jogo, defendeu muitíssimo bem, a saber o que era preciso fazer. As coisas não correram tão bem ao Pacense, que tem todo o valor para estar na final connosco. A diferença no marcador foi significativa, mas não é a diferença entre as duas equipas. Fomos justos vencedores, e agora é continuar a trabalhar", analisou o técnico António Machado, em declarações ao site do Benfica.