Polo aquático: Benfica sagra-se tetracampeão feminino

O Benfica conquistou este sábado o tetracampeonato nacional de polo aquático feminino, ao vencer o Fluvial Portuense no terceiro jogo do playoff, por 11-10, em Algés.Num campeonato que se disputa desde 1989, a equipa da Luz, liderada por António Machado, soma o seu quarto título, depois dos troféus conquistados em 2018/19, 2020/21 e 2021/22. Em 2019/20 o campeonato foi cancelado devido à pandemia. O Fluvial soma no seu palmarés 12 títulos nacionais femininos.