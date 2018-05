O Fluvial Portuense está em vantagem na final do playoff do título nacional, depois de ter batido o Naval Povoense, por 13-12, após o desempate por penáltis (9-9 no final do tempo regulamentar).A final joga-se à melhor de três jogos. O segundo encontro é no sábado, às 21H00, na Senhora da Hora e, caso vença, o Fluvial Portuense conquista o tricampeonato. Caso o Povoense consiga adiar a decisão para o terceiro jogo, este realiza-se a 9 de junho, no Fluvial.

Autor: Diogo Jesus