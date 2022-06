Popovici sucede a Dressel

Depois da vitória nos 200 metros livre onde fez história ao tornar-se no primeiro romeno a ser campeão do mundo, David Popovici voltou a subir ao lugar mais alto do pódio, desta vez na prova de 100 metros livre.

O romeno, de 17 anos , sucedeu assim à estrela norte-americana, Caeleb Dressel, vencedor da prova nas duas edições anteriores, que acabou por não participar após abandonar os Mundiais de Budapeste por motivos médicos que não foram especificados pela federação dos EUA.

Numa final mais lenta do que o esperado, Popovici terminou a prova em 47,58 segundos, seguido pelo francês Maxime Grousset (47,64s) e pelo canadiano Joshua Liendo (47,71s). Com esta vitória, David Popovici tornou-se no 2º nadador a vencer as provas dos 100 e 200 metros livre no mesmo Mundial, repetindo o feito do americano J im Montgomery na 1ª edição da competição (1973).