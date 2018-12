Portugal com 10 nadadores nos Mundiais de piscina curta em busca de finais

Portugal vai estar representado por 10 atletas nos Campeonatos do Mundo de piscina curta, que se disputam na China, tendo como principal expectativa a presença em finais, o que deverá significar a obtenção de novos recordes nacionais."Há expectativa de conseguir presenças em finais. Se tal acontecer, significa que os nossos atletas conseguirão melhorar as suas marcas, algumas das quais recordes nacionais", disse José Machado, diretor técnico nacional (DTN), à agência Lusa.José Machado lembrou que oito dos 10 atletas selecionados estão integrados em programas de preparação olímpica, admitindo que a competição, que decorre de 11 a 16 de dezembro, na cidade chinesa de Hangzhou, "é também um teste para a piscina longa"."Esta competição serve também para perceber as possibilidades que temos de chegar a finais em provas de piscina longa", explicou.O responsável técnico mostrou-se bastante satisfeito com o facto de Portugal estar a aumentar, sistematicamente, a representação em Mundiais de piscina curta."Os nadadores, que são 10, são aqueles que adquiriram mínimos de acesso já definidos pela federação internacional. Portanto, há essa já garantia de qualidade. Os mínimos são baseados no tempo da 16.º posição da edição anterior", explicou.O DTN, que elegeu os Estados Unidos, a Austrália e a China como as grandes potências da piscina de 25 metros e principais candidatas à conquista de medalhas, referiu que, "apesar de ainda ser diferente, o nível competitivo da piscina curta se aproxima cada vez mais do da piscina longa".A seleção portuguesa esteve a estagiar em Macau, entre 01 e 08 de dezembro, tendo em vista a preparação da competição, porque, segundo José Machado, "reúne as condições de preparação que, à partida, são as ideais, a poucos dias no início das provas".Ana Catarina MonteiroDiana Margarida DurãesRaquel Gomes PereiraTamila HolubVictoria KaminskayaAlexis SantosDiogo CarvalhoGabriel José LopesJoão VitalMiguel Nascimento