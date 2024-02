Portugal com seis nadadores nos Europeus de natação paralímpica do Funchal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal vai estar representado por seis nadadores nos Europeus de natação paralímpica, que decorrerão no Funchal, entre 21 e 27 de abril, e permitem o apuramento para os Jogos Paralímpicos Paris2024, anunciou esta sexta-feira a federação da modalidade.

No complexo de piscinas olímpicas da Penteada, Portugal apresentará uma seleção, sem representação feminina, que integra Daniel Videira, Diogo Cancela, Ivo Rocha, João Fidalgo, Marco Meneses e Tomás Cordeiro.

Os Europeus da natação paralímpica, que tem categoria open e por isso contarão com a presença de atletas de todo o mundo, realizam-se pela terceira vez no Funchal, depois das edições de 2016 e 2021, que antecederam os Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro e de Tóquio, respetivamente.

Em 2021, Portugal esteve representado nos Europeus de natação paralímpica por oito nadadores, tendo conseguido três medalhas, 19 presenças em finais, 14 recordes nacionais e um continental.

Portugal tem já asseguradas quatro vagas nas competições de natação dos Jogos Paralímpicos Paris2024, que decorrerão entre 28 de agosto e 08 de setembro.

Todas as vagas asseguradas para os Jogos Paris2024 são não nominais e serão atribuídas aos atletas mediante critérios de seleção definidos por cada uma das federações de modalidade, em articulação com o CPP.

Na natação paralímpica, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.