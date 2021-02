Portugal conclui Troféu Alejandro Lopez em natação com total de sete medalhas

Portugal concluiu este domingo a sua participação no Troféu Alejandro Lopez em natação com um total de sete medalhas, após mais três pódios conquistados em Barcelona.

Raquel Pereira evidenciou-se hoje com a prata nos 200 metros estilos, com a marca de 2.17,61 minutos, e o bronze nos 100 metros bruços, com 1.11,13.

Diana Durães voltou ao pódio, agora para a prata nos 1500 metros livres, em 16:40.17, depois do bronze de sábado nos 800 metros, em 8.44,71.

Sábado, Miguel Nascimento e Victoria Kaminskaya conquistaram o ouro nos 50 metros livres e nos 200 metros bruços, respetivamente.

Deste lote de atletas, só Diana Durães tem lugar assegurado em Tóquio2020, nos 1500 metros livres, sendo acompanhada na qualificação por Ana Catarina Monteiro (200m mariposa), Gabriel Lopes (200m estilos), Alexis Santos (200m estilos) e Tamila Holub (1500m livres).