Portugal em quatro finais e com um recorde nos Mundiais de natação adaptada

Portugal vai estar esta sexta-feira representado em quatro finais dos Mundiais de natação adaptada, por Diogo Cancela, Ana Castro, Ivo Rocha e Marco Meneses, que conseguiu um recorde nacional na eliminatória dos 100 metros costas S11.

No Complexo de Piscinas do Funchal, o nadador paralímpico Marco Meneses garantiu lugar na final dos 100 metros costas S11, ao nadar a eliminatória em 1.10,91 minutos, melhorando o recorde de Portugal da distância (1.11,40), que já lhe pertencia.

Nos 200 metros estilos SM8, Diogo Cancela assegurou um lugar na final, com o quarto melhor tempo das eliminatórias (2.33,47), enquanto na prova feminina da mesma distância e categoria, Ana Castro também garantiu presença na final, com o tempo de 3.26,89.

Na final direta dos 100 metros bruços SB5, Ivo Rocha foi sexto, com a marca de 1.46,60, a 19,71 segundos do vencedor, o italiano Antoni Ponce (1.26,89).

Antes, o nadador do clube Feira Viva tinha garantido o apuramento para a final dos 200 metros livres S5, depois de ter cronometrado 3.01,21 nas eliminatórias.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.

Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 70 países.