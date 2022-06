Portugal no sétimo lugar da estafeta mista do Europeu júnior em águas abertas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa terminou este domingo no sétimo lugar na prova de estafeta mista do Campeonato da Europa de juniores em águas abertas, num circuito em frente ao Parque Urbano de Albarquel, em Setúbal.

No último dia da competição, o quarteto composto por Daniela Lopes, Martim Carvalho, Mafalda Rosa e Gustavo Marques terminou os cinco quilómetros em 1:05,33 horas.

A Hungria dominou a prova, com Mira Szimcsak, Bettina Fabian, Zalan Sarkanny e David Betlehem (59,44 minutos), seguida da Alemanha, com Leonie Martens, Lara Seifert, Moritz Bockes e Linus Schwedler (1:01,30 horas), e da Itália, com Giuseppe Ilário, Pasquale Giordano, Alessia Ossoli e Iris Menchini (1:01,52).

A Espanha ocupou o quarto lugar, seguida da Grécia e da Turquia. Portugal, em sétimo, superou Israel, a Ucrânia e a Suíça.