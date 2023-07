Rafael Mimoso na final dos 200 bruços

Rafael Mimoso esteve em destaque no Europeu de juniores de Belgrado (Sérvia), ao apurar-se para a final dos 200 metros bruços (hoje às 16h15). O nadador do Benfica fez o 6º melhor tempo das meias-finais, com 2.17,43 minutos, recorde nacional juvenis A. Nas eliminatórias havia sido 10º, com 2.18,90. Ricardo Santos (Casa do Povo de Ferreira do Zêzere) também esteve em ação nas meias-finais nos 200 costas, tendo finalizado em 16º, com 2.03,87: o acesso à final fechou em 2,00.20. Destaque ainda para Luis Gouveia (CD Nacional) que melhorou o seu máximo pessoal nos 100 mariposa, com 57,07 segundos nas eliminatórias (47º).

Entretanto, a Seleção de águas abertas (Diogo Cardoso, Angélica André, Tiago Campos e Mafalda Rosa) já chegou ao Japão, de forma a realizar um estágio de aclimatação em Nagasaki para preparar o Mundial de Fukuoka de águas abertas (11 a 19 de julho).