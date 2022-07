Recordes para Francisca Martins e Ana Rodrigues nos Nacionais de natação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Dois recordes nacionais absolutos de natação, de Francisca Martins, nos 200 metros costas, e Ana Pinho Rodrigues, nos 50 bruços, destacaram-se esta quinta-feira no Campeonato Nacional de Juvenis e Absolutos, que decorre até sábado no Jamor.

O dia de provas no complexo de piscinas do Jamor rendeu ainda o recorde nacional de juniores pelo quarteto do Galitos/Bresimar nos 4x100 livres.

Francisca Martins confirmou o favoritismo ao vencer os 200 costas com um máximo de Portugal absoluto de 2.01,30 minutos. A nadadora do Foca Quinta Da Lixa chegou à frente da benfiquista Diana Durães, a anterior recordista de Portugal (com 2.01,48 em 2017).

Na prova feminina dos 50 bruços, a olímpica Ana Pinho Rodrigues (Desportivo de Viana) superou o recorde de Portugal absoluto ao terminar com 31,09 segundos, melhorando a anterior marca que já lhe pertencia com 31,23, desde 02 de abril em Coimbra.

Lidiana Rodrigues (Belenenses) foi segunda e Cláudia Borges (Natação Olhão) terceira.

Nos 400 estilos Open masculinos, o espanhol Álvaro Lopes Conde impôs-se no derradeiro estilo com 4.28,57 minutos, numa competição onde os portugueses Lucas Bastos (Náutico Académico) e Tomas Silva (FC Porto) se bateram até aos últimos metros pela vitória.

Na prova feminina de 400 estilos, o duelo entre as fundistas olímpicas Diana Durães (Benfica) e Angélica André (FC Porto) pendeu para a benfiquista, vencedora em 4.50,57.

Diogo Ribeiro venceu os 200 livres com um máximo pessoal (1.50,58). O jovem benfiquista, recordista de Portugal dos 100 livres, superou Bruno Ramos (Belenenses) e Tomás Lopes (Vitória de Guimarães).

Jaime Plaza (Louletanos) venceu os 50 bruços masculinos com 28,47 segundos.

Francisco Santos (Sporting) impôs-se nos 200 costas com 2.03,13 minutos. Na mesma prova, mas em femininos, a jovem argentina Malena Santillan, de 14 anos, venceu com 2.14,54 minutos, à frente de Catarina Mestre (Natação de Lisboa).

A estafeta feminina de 4x100 livres foi dominada pelo quarteto Sporting (Rita Frischknecht, Leonor Catalão, Ana Fomina e Maria Moura) com 3.56,96.

O segundo lugar foi para a formação do Galitos/Bresimar (Carolina Fernandes, Miriam Soares, Maria Almeida, Lara Vasconcelos) que terminaram com um máximo de Portugal de juniores (4.00,06).

Nos homens, O Sporting (Gustavo Ribeiro, Bernardo Almeida, Tiago Costa e Francisco Santos) também dominou com 3.26,57 minutos.

A encerrar a jornada, caiu o máximo de juvenis de 4x100 livres misto. O recorde foi obtido pelo Sporting de Braga (Milan Jevic, Eduardo Faria, Margarida Pinto, Maria Gomes Neves) com 3.53,92 minutos, superando o anterior máximo do Bairro Anjos (4.00,22 em 2021).