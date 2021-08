Recordista mundial termina carreira aos 24 anos: «Quero desfrutar da vida»

Com apenas 24 anos, o russo Andrei Chupkov vai terminar a sua carreira ao mais alto nível. O nadador que detém o atual recorde do Mundo dos 200 metros bruços, e que foi bronze no Rio de Janeiro'2016 e quarto em Tóquio'2020, decidiu colocar um ponto final na sua atividade, optando por não iniciar o curto ciclo olímpico até Paris'2024.

"Quero desfrutar da vida. Quero continuar a minha vida sem a natação. Os Jogos Olímpicos de Tóquio foram as minhas últimas provas", confirmou o nadador russo, que somou ainda dois títulos mundiais em Budapeste'2017 e Gwangju'2019 nos 200 bruços, prova onde detém o máximo mundial (2.06,12 minutos) desde julho de 2019.





"Não quero continuar a competir, não quero voltar à rotina dos treinos", explicou o adepto do clube de futebol do CSKA Moscovo e amante de xadrez.

"A sua decisão está tomada e é definitiva", confirmou ainda o seu treinador, Aleksander Sergeyevich.

Com esta retirada, o australiano Izaak Stubblety-Cook, medalha de ouro em Tóquio nos 200 bruços com 2.06,38, fica com o caminho ainda mais aberto para dominar esta distância.