Retoma da atividade pós-Covid em debate

A retoma da atividade desportiva no período pós-Covid e o impacto do confinamento no mundo digital, são alguns dos temas que vão estar em debate na Convenção Portugal a Nadar, evento promovido pela Federação Portuguesa de Natação que se realiza-se no próximo sábado, dia 3, no Hotel Axis Vermar na Póvoa de Varzim.





Na primeira intervenção do dia, o presidente da Federação Portuguesa de Natação (FPN), António José Silva, vai abordar a importância dos projetos estruturantes para a natação portuguesa. José Machado, selecionador nacional de natação pura, irá apresentar as principais implicações na nataçãoportuguesa, no seguimentos das orientações impostas pela DGS. A fechar a manhã, Pedro Morais, do Clube Aquático Pacence, Rui Santos, do Clube dos Galitos, e Pedro Carvalho, da Câmara Municipal de São João da Madeira, formam o painel que irá debater a "Retoma das Atividade pós COVID-19".Às 15h, Jorge Campaniço vai apresenta o modelo de ensino da natação para no primeiro ciclo do ensino básico e meia hora depois, Nuno Lourinho fala sobre a certificação de qualidade do programa Portugal a Nadar. No painel "Mundo Digital – Uma Nova Realidade", Pedro Faia, do Grupo Desportivo de Famalicão, e José Carlos Reis, fala sobre a transformação digital imposta pela COVID-19 nos ginásio. Pedro Soares, o último orador do dia, apresenta os indicadores relacionados com o programa Portugal a Nadar.Antes do encerramento da convenção, são entregues as certificações às escolas de natação queintegram o programa, informou a FPN em comunicado.