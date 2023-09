Ricardo Santos em 9.º lugar no Europeu de juniores de águas abertas

Ricardo Santos terminou este sábado em 9.º lugar na prova de 10 km do Europeu de Juniores em Corfu (Grécia), com Gustavo Marques em 14.º e Tomás Sarreira em 17.º na competição. Na prova feminina, Carolina Viana finalizou em 14.º lugar.Na prova masculina a vitória foi para o polaco Pior Wozniak (1.54.17,1 horas) que se superiorizou nos derradeiros metros ao italiano Vicenzo Caso, com mais 3 centésimos, e ao alemão Linus Schwedler, mais 7 centésimos. Ricardo Santos fez 1:54:39.2 minutos.Na prova feminina, Carolina Viana concluiu com 2.14.47,9 horas, numa competição dominada pela húngara Bettina Fabian (2.04.18,9) menos 15,1 segundos que a espanhola Angela Martinez e 15,2 da húngara Mira Szimcsak.