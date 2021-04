Rikako Ikee continua em grande no Japão

A japonesa Rikako Ikee continua em grande nos Campeonatos Nacionais do Japão, após superar uma leucemia que a afastou das piscinas por mais de um ano. Depois de no domingo ter garantindo o apuramento para os Jogos Olímpicos de Tóquio nos 4x100 metros estilos, nesta quinta-feira a jovem estrela de 20 anos confirmou mais uma prova nos Jogos: 4x100 metros livres.

Ike completou a prova em 53, 98 segundos, tempo que entra dentro do limite de qualificação da seleção nipónica para a referida estafeta (54,42). Contudo, e tal como havia acontecido no domingo nos 100 mariposa, o tempo realizado nos 100 livres ficou ainda distante do exigido para participar na prova individual em Tóquio (53,31) ou terminar nos primeiros dois lugares: ficou em quarto.

"Estou muito feliz por ter conseguido baixar dos 54 segundos mas honestamente queria feito um tempo mais rápido", reagiu a nadadora japonesa, que em Tóquio fará estafeta de 4x100 livres com Natsumi Sakai, Chihiro Igarashi e Rika Omoto.

No sábado, Ike vai tentar o apuramento nos 50 metros livres.

Recorde-se que Ikee esteve afastada das piscinas entre fevereiro de 2019 e março de 2020, tendo voltado a competir em agosto do ano passado, aproveitando o adiamento dos Jogos.