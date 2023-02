Seleção da Galiza domina Meeting da Póvoa de Varzim

A seleção da Galiza dominou coletivamente o 13.º Meeting Internacional da Póvoa de Varzim, com 1029 pontos, à frente do FC Porto (668) e do Sp. Braga (532).Esta competição assistiu à quebra de um recorde nacional absoluto. O Louzan Natação estabeleceu o máximo nos 4x50 metros estilos mistos no primeiro dia. O quarteto formado por Camila Rebelo, Gabriel Lopes, Inês Henriques e Afonso Costa fez 1.50,71 minutos, superando o anterior máximo de 1.51,16 que pertencia ao Vitória Sport Clube desde o ano passado.A nível individual, as melhores performances pertenceram a João Costa (V. Guimarães) nos 100 metros costas (55,38 segundos) e a Ana Pinho Rodrigues (Escola Viana) nos 50 bruços (31,56).