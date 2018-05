Continuar a ler

A competição contou com um recorde de 637 nadadores em representação de 53 formações de Portugal e Espanha. Na classificação coletiva, a Seleção Nacional somou 1.669 pontos, seguida pela formação de Mairena (991,5) e do Algés e Dafundo (338).A competição contou com um recorde de 637 nadadores em representação de 53 formações de Portugal e Espanha.

Depois de na véspera ter conquistado sete medalhas de ouro individuais, a Seleção Nacional arrecadou este domingo mais nove ouros no Troféu Villa Mairena del Aljarafe, em Espanha, tendo ganho a classificação coletiva do torneio.Miguel Nascimento (200 livres, 1.51,78 e 50 livres, 23,67); Diana Durães (200 livres, 2.02,73 e 800 livres, 8.38,89); Raquel Gomes Pereira (100 bruços, 1.11,97); Ana Catarina Monteiro (200 mariposa, 2.11,50); Gabriel Lopes (400 estilos, 4.28,63); Victoria Kaminskaya (400 estilos, 4.53,54); João Vital (1.500 livres, 15.40,68) foram os vencedores individuais do dia.

