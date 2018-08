Continuar a ler

A intenção é repetir os resultados dos Europeus de Copenhaga em pista curta, em dezembro de 2017, e continuar o "salto qualitativo importante na participação em grandes competições internacionais".Segundo o diretor técnico, "quase metade da equipa" pode aspirar a uma presença na final, com destaque para nomes como Diana Durães, detentora da quinta melhor marca nos 1.500 metros livres, e "quase todos" a ficarem inseridos nos 20 primeiros classificados.Em Londres'2016, Alexis Santos fez história ao ganhar o bronze nos 200 metros estilos, conquistando a segunda medalha portuguesa em Europeus, depois de Alexandre Yokochi em Sófia'1985.Na natação pura, cujas eliminatórias e primeiras finais são na sexta-feira, Alexis Santos e Diana Durães são os destaques de uma equipa que conta ainda com Raquel Pereira, Tamila Holub, Victoria Kaminskaya, Guilherme Pina, Gabriel Lopes ou Miguel Nascimento, entre outros.A equipa de natação artística conta com 10 nadadoras, enquanto as competições de águas abertas serão disputadas por Angélica André, integrada no projeto olímpico para Tóquio2020, Rafael Gil e Tiago Campos.Os campeonatos da Europa de Glasgow, que reúnem natação, ciclismo, ginástica, remo, golfe e triatlo, e decorrem ao mesmo tempo que os de atletismo, em Berlim, arrancam na quinta-feira e terminam em 12 de agosto.