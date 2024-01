Selecionador Alberto Silva: «Nadadores que vão ao Mundial apresentaram-se num bom momento»

Com pódios todos em todas as três jornadas de competição no Euro Meet no Luxemburgo, o selecionador nacional Alberto Silvo fez um balanço amplamente positivo, a poucos dias do Campeonato do Mundo de Doha, no Qatar (2 a 18 de fevereiro de 2024).

"É muito bom ver Portugal todos os dias no pódio, com resultados bons. Individualmente, acredito que os atletas que vão a 5 de fevereiro para o Mundial de Doha apresentaram-se num bom momento", começou por analisar o técnico brasileiro que orienta a elite nacional no Centro de Alto Rendimento no Jamor.



Diogo Ribeiro no pódio

"O Euro Meet foi um competição muito interessante para Portugal, num evento muito bem organizado, boas condições, boa estrutura, boa piscina. Também houve um nível bom de adversários. Alguns numa fase de treino diferente dos nossos nadadores que surgem no Luxemburgo uns mais focados no Mundial, daqui a 15 dias, outros mais para diante da época. É muito bom ver Portugal todos os dias no pódio, com resultados bons", prosseguiu Alberto Silva, em declarações reproduzidas pelo site da Federação Portuguesa de Natação.

"Individualmente, os atletas que estão embarcando dia 5 de fevereiro para o Mundial de Doha, apresentaram-se num bom momento. Uma competição que não foi para dar o melhor, ou para fazer grandes marcas. Serviu para analisar os pontos fortes, outros que ainda precisam de algum ajuste, questões mais técnicas ou de ritmo de prova, como uma viragem, a saída. Por isso, consideramos que foi de grande valia esta participação para todos os atletas. Na minha opinião, e dos treinadores presentes, como a comissão técnica da federação, foi uma participação muito interessante para todos", observou, antes de individualizar.



Francisca Martins e Diana Durães no pódio

"Quanto aos atletas que estiveram integrados na Seleção foi um bom investimento: o Rafael Mimoso, que desceu da altitude, permitiu ao seu treinador Ricardo Santos fazer alguma avaliação desse treino nessa competição e se irá estar num patamar melhor de treino e no restante da época, mas também pela experiência. Permitiu conviver com os atletas um pouco mais rodados três semanas na altitude, mas também aqui com nadadores da idade dele e mais velhos como recordistas mundiais como os colegas como Miguel Nascimento, Diogo Ribeiro, Francisco Quintas, permitindo passar uma boa experiência para ele. Por isso estou convencido que a comissão técnica do seu clube o Benfica vai retirar boas indicações. A Diana Durães esteve num patamar a cima dos últimos eventos. Gostei muito das provas que realizou, da forma como nadou e o seu treinador o Ricardo também deve estar satisfeito com essa prestação. A Mariana Cunha, no momento, precisa de alguns ajustes, A Francisca Martins também esteve muito bem tecnicamente, numa uma boa participação para a nadadora e o seu treinador Simão Marinho identificarem o que precisam para Doha. O Miguel Nascimento e o Diogo Ribeiro corresponderam ao que eu esperava para Doha. Agora, descansar, trabalhar nos detalhes", concluiu.