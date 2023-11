Setúbal no calendário da Taça do Mundo de águas abertas de 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Setúbal vai continuar a receber uma etapa da Taça do Mundo de Águas Abertas, em 2024, com a alteração no calendário internacional a ser a entrada de Hong Kong, por troca por Paris.

Eilat, em Israel, regressa ao calendário para o próximo ano, em princípio, para a etapa final, depois da substituição ocorrida para este ano, com a troca pelo Funchal, em 2 e 3 de dezembro, após a retirada da prova israelita, como consequência da guerra em Gaza.

Este ano, a prova de Setúbal ocorreu em maio, mas no próximo ano terá lugar em 1 e 2 de junho, sendo a última das três paragens previstas antes dos Jogos Olímpicos Paris'2024, anunciou esta segunda-feira a World Aquatics, que tutela a modalidade.

Tal como este ano, o circuito arranca na Baía de Soma, no Egito, em 23 e 24 de março, passando depois pelo Golfo de Aranci, em Itália, em 25 e 26 de maio.

Com inscrição provisória, para os dias 26 e 27 de outubro, está Hong Kong, culminando o circuito, em princípio, em Eilat, Israel - prova ainda sujeita a confirmação e sem data anunciada pela World Aquatics.