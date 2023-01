Shintaro Yokochi: Benfica lembra histórico treinador de natação do clube

O Benfica lembrou o histórico treinador de natação Shintaro Yokochi, que morreu aos 87 anos, pelo seu contributo para a modalidade.

"O Sport Lisboa e Benfica expressa a suas mais sentidas condolências pela morte de Shintaro Yokochi, histórico treinador de natação do clube e pai do atleta Alexandre Yokochi. Neste momento de pesar, o Sport Lisboa e Benfica manifesta à família e amigos de Shintaro Yokochi a sua mais calorosa solidariedade", lê-se no site oficial do clube.

Yokochi, nascido em 31 de outubro de 1935 em Yokohama, sobreviveu ao rebentamento da primeira bomba atómica, em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 1945, e em 1958 mudou-se para Portugal, para treinar o Sport Algés e Dafundo.

Casou e constituiu família em Portugal, com o filho Alexandre a seguir-lhe as pisadas como nadador, tendo conseguido uma medalha de prata em Europeus para Portugal, entre numerosos outros feitos como o sétimo lugar em Los Angeles1984 como apogeu.