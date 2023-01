Shintaro Yokochi: Bessone Basto lamenta morte do seu segundo pai

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O antigo nadador português António Bessone Basto lamentou a morte do treinador de natação Shintaro Yokochi, aos 87 anos, a quem considerou o seu segundo pai.

"É com grande tristeza que informo que faleceu o meu querido treinador Dr. Shintaro Yokochi. Sentidos pêsames à sua família. Vou sentir muito a sua falta. O senhor foi o grande responsável pelo meu sucesso como homem, como desportista. Obrigado mister por ter sido o meu segundo pai", lê-se na página de Facebook do atual presidente do Sport Algés e Dafundo.

Bessone Basto, de 77 anos, foi nadador olímpico em Tóquio'1964, mas também atleta internacional de polo aquático e andebol, tendo ainda praticado pesca submarina, râguebi, basquetebol, karaté, judo, ginástica, hóquei em patins, atletismo, pesca desportiva e ténis de mesa.