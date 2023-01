O FC Porto emitiu uma nota a lamentar a morte de Shintaro Yokochi, antigo treinador das escolas de natação dos azuis e brancos. O clube está "de luto" pelo desaparecimento de uma "grande figura do desporto português"."O FC Porto está de luto pela morte de Shintaro Yokochi - grande figura do desporto português e antigo treinador das equipas de natação do clube nas décadas de 60 e 70 - falecido este domingo, com 87 anos.Nascido a 31 de outubro de 1935 em Yokohama, no Japão, sobreviveu ao rebentamento da primeira bomba atómica lançada sobre a cidade vizinha de Hiroshima quando tinha apenas 9 anos. Já licenciado, radicou-se em Portugal com 22, formou família no país que o acolheu e mudou-se de Algés para o Porto em 1969 para formar e treinar os nadadores azuis e brancos.À família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências."