Sporting domina Nacionais

A 2ª jornada do Open de Portugal – Campeonatos Nacionais de juvenis e absolutos –, ficou marcada pelos mínimos obtidos por Gabriel Lopes para os Europeus de Budapeste’2020 e pelo domínio do Sporting no sector masculino. O nadador da Louzan Natação registou 4.22,52 minutos nos 400 estilos e o 3º lugar, atrás do vencedor João Vital (Sporting), com 4.18,98, e de José Lopes (Sp. Braga), com 4.20,67, dupla que já tinha mínimos.

"Fico satisfeito pelos mínimos nos 400 estilos, em cima do meu melhor pessoal, depois de conseguir o mesmo nos 200 estilos, e de ter melhorado nos 100 bruços", considerou Gabriel Lopes.

Os leões somaram mais vitórias, através de Alexis Santos nos 50 metros bruços (28,45 s), Francisco Santos nos 200 costas (2.00,08) e na estafeta de 4x100 livres (3.26,72). Apenas Tomás Veloso (Náutico Académico) evitou o pleno do Sporting, ao vencer os 200 livres (1.50,61).

Em femininos, Victoria Kaminskaya (Benfica) triunfou nos 400 estilos (4.47,80), Rita Frischknecht (Algés) venceu os 200 costas (2.17,01), a bracarense Tamila Holub ganhou os 200 livres (2.03,53) e Ana Rodrigues (Sanjoanense), brilhou nos 50 bruços (31,89 s). O Algés também venceu a estafeta feminina de 4x100 livres (3.53,70), batendo FC Porto e Sporting.

Nos escalões jovens, Tomás Lopes (Foca) foi 3º nos 200 metros livres, com recorde nacional de juniores 17 (1.52,84, após 1.53,20, que lhe pertencia desde 6 de julho). Já a AD Bairro dos Anjos repetiu o feito nos juvenis B, nos 4x100 livres, em 3.44,52 minutos, após os 4x200 livres na quinta-feira, melhorando o registo de 3.45,99, desde há 7 anos e que pertencia ao FC Porto.

Nos juvenis B, Diogo Ribeiro (União Coimbra) voltou a bater recorde nos 200 livres, com o tempo de 1.53,96, depois de ter feito 1.54,85 em Baku, no Azerbaijão, em 25 de julho.