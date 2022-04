Sporting e Algés e Dafundo defendem títulos nacionais após interregno competitivo de dois anos

Sporting e Algés e Dafundo defendem este fim de semana os seus títulos de campeões nacionais de natação masculino e feminino, respetivamente, após um interregno competitivo de dois anos.



No complexo de piscinas do Jamor, em Oeiras, os leões procuram o nono título consecutivo na competição masculina, enquanto as nadadoras do Algés lutarão pelo quarto seguido e o sexto do seu historial desde que em 1987 os campeonatos se dividiram.

Em 2018/19, no último nacional realizado, uma vez que a pandemia da covid-19 impediu a disputa dos dois seguintes, o Sporting impôs-se com 746 pontos, à frente do Benfica, com 689, e do FC Porto, com 638.

Já o Algés e Dafundo celebrou novo título com 716 pontos, superando o Sporting, com 667, e o Benfica, com 646.

Como não se realizaram os campeonatos de 2019/20 e 2020/21, devido à pandemia de covid-19, os 15 clubes participantes este ano serão os nove melhores de 2018/19, bem como os três mais fortes do nacional de clubes da segunda divisão nessa época e na seguinte.