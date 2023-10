Taça do Mundo de Budapeste: Ana Catarina Monteiro 6.ª na final dos 200 metros mariposa

Ana Catarina Monteiro terminou na tarde desta sexta-feira no 6.º lugar a final dos 200 metros mariposa, na Taça do Mundo de Budapeste.A nadadora do Fluvial Vilacondense, que tinha feito o 5.º tempo das eliminatórias, com 2.13,55 minutos, melhorou ligeiramente (2.13,28) na final.A vencedora foi a chinesa Yufei Zhang, com 2.05,65, à frente da bielorussa Lana Pudar (2.08,19) e a húngara Boglarka Kapas (2.10.27)Recorde-se que o recorde nacional de Ana Catarina Monteiro é de 2.08,03, desde Glasgow'2018. O mínimo para os Jogos Olímpicos de Paris'2024 está fixado em 2.08,43.