Taça do Mundo de Budapeste: Ana Catarina Monteiro na final dos 200 metros mariposa

Ana Catarina Monteiro qualificou-se na manhã desta sexta-feira para a final dos 200 metros mariposa, na Taça do Mundo de Budapeste.A nadadora do Fluvial Vilacondense fez o 5.º tempo das eliminatórias, com 2.13,55 minutos, apurando-se para a final que se disputa esta tarde, às 17h07.Na mesma distância esteve também Mariana Cunha (Colégio Efanor), que ficou a um lugar do acesso à final (9.º), com 2.16,20. A última nadadora a qualificar-se fez 2.14,67.Já Diogo Ribeiro (Benfica) competiu pela primeira vez esta temporada, tendo ficado em 11.º lugar nas eliminatórias dos 100 metros maripos, com 53,28 segundos, distante do seu recorde nacional (51,45). De acordo com informação da Federação Portuguesa de Natação (FPN), o vice-campeão mundial dos 50 metros mariposa encontra-se debilidade devido a gripe.Nos 200 costas, João Costa (V. Guimarães) fez 2.03,88 minutos e ficou em 17.º.Nos 50 livres, Miguel Nascimento (Benfica), também com dificuldades respiratórias segundo a FPN, fez 22,92 segundos, ficando em 19.º tempo.