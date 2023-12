Taça do Mundo do Funchal: Angélica André no 14.º lugar

Angélica André esteve em destaque este sábado ao terminar no 14.º lugar nos 10 kmda Taça do Mundo de águas abertas no Funchal, com o tempo de 1:58.23 horas.A nadadora do FC Porto ficou a 1.29 minutos da vencedora, a prodígio norte-americana Claire Weinstein (16 anos), que arrasou com 1:56.54 horas, deixando a húngara Bettina Fabian no segundo lugar a 1.13 minutos, e a francesa Oceane Cassignol no terceiro posto, a 1.15 minutos.A outra representante portuguesa na prova foi Mafalda Rosa (Rio Maior), que terminou no 18º lugar, com 1:58.35 horas, a 1.40 minutos da vencedora.Recorde-se que mais cedo foi a vez dos 10 km masculinos, onde Tiago Campos (Rio Maior) foi o melhor classificado luso, com um 22.º lugar, com 1:45.37 horas, e Diogo Cardoso (Sporting) em 66º, com 1:31.08.