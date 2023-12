Taça do Mundo do Funchal: Portugal em 4.º lugar na estafeta mista

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Portugal terminou este domingo no 4.º lugar na estafeta mista de 4x1.500 metros da Taça do Mundo de águas abertas no Funchal.

A equipa nacional, composta por Mafalda Rosa, Angélica André, Diogo Cardoso e Tiago Campos, completou a distância em 1:07.42 horas, numa prova em que a seleção australiana (Moesha Johnson, Chelsea Gubecka, Bailey Armstrong e Kyle Lee) venceu (1:06.05) mesmo na chegada à frente de Itália (1:06.06). O bronze pertenceu à França, com 1:06.49.

Portugal tinha finalizado a competição no 5.º posto, mas uma das seleções da Hungria foi desclassificada, permitindo assim a subida lusa ao 4.º lugar.



Consulte os resultados aqui