Tamila Holub conquista bronze nos 1.500 metros livres em Barcelona

Tamila Holub conquistou esta quinta-feira a medalha de bronze nos 1.500 metros livres no Mare Nostrum de Barcelona.A nadadora do Sp. Braga fez o tempo de 16.23,83 minutos, atrás da brasileira Beatriz Dizotti (16.10,37) e para a espanhola Angela Martinez Guillen (16.18,78).O recorde pessoal de Tamila é de 16.15,50, próximo do máximo nacional que pertence a Diana Durães (Benfica), com 16.15,12. O mínimo para os Jogos Olímpicos nesta distância é 16.09,09.Na sessão das eliminatórias, Francisca Martins (FOCA - Quinta da Lixa) foi 11.ª nos 200 metros livres, com 2.00,82, seguindo para a final B. Ana Catarina Monteiro (Fluvial Vilacondense) foi 13.ª nos 400 estilos, com 5:00.93, e Mariana Cunha (Colégio Efanor) foi 15.ª nos 100 mariposa, com 1:00.23. As finais B disputam-se esta tarde.