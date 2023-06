Tamila Holub conquista medalha de bronze em Roma

Tamila Holub conquistou esta sexta-feira a medalha de bronze nos 1.500 metros no Troféu Sette Colli, em Roma.A nadadora do Sp. Braga terminou com 16.16,29 minutos na série mais rápida, tempo próximo do seu máximo pessoal (16.15,50). Tamila foi superada pela italiana Simona Quadarella (15.53,24) e pela espanhola Angela Martinez Guillen (16.14,95). O recorde nacional pertence a Diana Durães com 16.15,12 em 2020. O mínimo olímpico para Paris é 16.09,09.Na sessão das finais do primeiro dia de competição, João Costa venceu a final B dos 100 costas, com 55,00 segundos, e Rafaela Azevedo (Algés) foi 6.ª na final B dos 50 metros costas, 29,12.