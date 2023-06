Tamila Holub e Kevins Apseniece em ação nas finais do Troféu Sette Colli

No segundo dia do Troféu Sette Colli, em Roma, Kevins Apseniece e Tamila Holub estiveram em ação nas finais principais da competição em Itália.O nadador do FC Porto foi 9.º classificado no 200 metros mariposa, com 2.00,17 minutos, depois de nas eliminatórias ter batido o recorde o seu pessoal (1.59,40). O máximo nacional pertence a Pedro Oliveira (1.56,17), desde 2009. O mínimo para os Jogos Olímpicos é 1.55,78.Já a olímpica do Sp. Braga, que na véspera foi bronze nos 1.500 metros livres, foi agora 8.ª classificada na final dos 800 livres, com 8.45,10 minutos. O recorde nacional pertence a Diana Durães (8.29,33) desde 2018. O mínimo para Paris'2024 é de 8.26.71.Na sessão de eliminatórias houve mais portugueses em ação:100 mariposa – 28.ª Mariana Cunha, 1.00,46 minutos; 29.ª Ana Catarina Monteiro, 1.00,65; 46.ª Inês Henriques, 1.02,28100 costas – 25.ª Rafaela Azevedo, 1.03,6450 costas – 21.º João Costa, 26,24 segundos; 44.º Francisco Santos, 26,68400 estilos – 26.ª Inês Henriques, 4.59,90100 livres – 34.ª Francisca Martins, 56,81 segundos100 livres – 41.º Miguel Nascimento, 50,45800 livres – 8.º José Lopes, 8.10,83 minutos