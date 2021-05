Tamila Holub oitava na final dos 1.500 metros dos Europeus

A nadadora portuguesa Tamila Holub foi esta sexta-feira oitava classificada na final dos 1.500 metros livres dos Campeonatos da Europa, que decorrem em Budapeste.

Depois de ter obtido a terceira melhor marca das semifinais, com o tempo de 16.15,50 minutos, cedo Holub ficou afastada da corrida pelas medalhas, tendo acabado esta final no último lugar, com 16.32,20, numa prova ganha pela italiana Simona Quadarella, que foi seguida pela russa Anastasia Kirpichnikova, segunda, e pela italiana Martina Rita Caramignoli, terceira.

Os dois nadadores lusos presentes nas semifinais dos 200 metros costas falharam a final, tendo Francisco Santos terminado a primeira no sexto lugar, 11.º geral, com o tempo de 1.58,03 minutos, enquanto João Nogueira Costa foi sétimo na segunda, 14.º geral, com o tempo de 1.58,72.

Portugal está representado por 16 nadadores nos Campeonatos da Europa, a decorrerem até ao próximo domingo, em Budapeste, com a ambição de chegar às finais e de conseguir aumentar as seis presenças já asseguradas nos Jogos Olímpicos Tóquio2020.