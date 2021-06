Tamila Holub vence 1.500 metros livres do Mare Nostrum em Barcelona

A portuguesa Tamila Holub, já qualificada para Tóquio'2020 nos 800 e 1.500 metros livres, venceu, este domingo, os 1.500 livres do meeting do Circuito Mare Nostrum em Barcelona, um dia depois de triunfar nos 400 livres.

A portuguesa acabou o Troféu Internacional Cidade de Barcelona com dois ouros, ao cumprir a distância mais longa com um tempo de 16.23,95 minutos, num dia com três pódios para Portugal, todos de atletas já apurados para Tóquio'2020.

Holub prossegue a boa forma, depois de em Canet-en-Roussilon ter vencido nos 800 metros, altura em que garantiu mínimos olímpicos nessa distância.

Alexis Santos foi segundo classificado na final dos 200 metros estilos, acabando a prova com um tempo de 2.00,68, enquanto José Paulo Lopes acabou os 400 livres na prata, com 3.50,56.

Fora das medalhas ficou a também qualificada para os Jogos Ana Catarina Monteiro, quinta nos 100 metros mariposa, enquanto Raquel Pereira, em sexto, e Victoria Kaminskaya, em sétimo, participaram na final dos 200 bruços.

Ana Catarina Monteiro ainda nadou para um sétimo lugar nos 400 estilos, com Alexis Santos a abdicar da final dos 50 mariposa e Diana Durães dos 200 livres e 1.500 livres.