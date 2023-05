Tiago Campos 18.º nas Taça do Mundo de Águas Abertas de Golfo Aranci

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Tiago Campos foi este domingo o melhor português na Taça do Mundo de Águas Abertas de Golfo Aranci, em Itália, ao acabar a prova masculina no 18.º lugar, em 1:49.04,50 horas. O nadador português concluiu a prova a 1.46,90 minutos do húngaro Kristof Rasovszky, que ganhou em 1:47.17,60 horas.

Na mesma competição, Diogo Cardoso acabou no 36.º lugar, em 1:49.14,20 horas.

Quanto à prova feminina, Mafalda Rosa ficou no 27.º posto, em 1:59.16,50 horas, a 2.59,10 minutos da alemã Leonie Beck, campeã em 1.56.17,40, enquanto Angélica André não concluiu.