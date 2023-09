Tiago Campos e Mafalda Rosa tentam bis no Douro Bridges Porto & Gaia Open Water

Tiago Campos e Mafalda Rosa vão defender no domingo o triunfo em 2022 no Douro Bridges Porto & Gaia Open Water 2023, prova do circuito nacional de águas abertas que vai contar com um recorde de 260 nadadores.

Os dois atletas do Clube de Natação de Rio Maior foram, recentemente, pódio nos Jogos do Mediterrâneo de Praia, na Grécia, com Tiago a ser bronze e Mafalda prata na competição de cinco quilómetros.

O percurso tem início na Ribeira do Porto e termina na Douro Marina de Vila Nova de Gaia, após quatro quilómetros de natação.

No lote dos principais candidatos ao triunfo, destaque ainda para Vânia Neves (Viana Natação Clube), olímpica nos Jogos do Rio de Janeiro'2016, bem como os líderes do circuito nacional, Hugo Ribeiro (Leixões Sport Clube) e Helena Rodrigues (Condeixa Aqua clube).

O Douro Bridges Porto & Gaia Open Water marcou, em 2022, o regresso ao rio Douro das provas de águas abertas, 43 anos depois: a Travessia do Porto a Nado, o mais emblemático desafio no rio Douro, teve início em 1916 e a última edição decorrera em 1979.

O evento, que decorre sob a égide da Federação Portuguesa de Natação (FPN), é organizado pela ANNP em parceria com os municípios do Porto e Vila Nova de Gaia.