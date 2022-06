Tomás Cordeiro foi 10.º nos 200 estilos SM10 dos Mundiais de natação adaptada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O português Tomás Cordeiro terminou no 10.º lugar as eliminatórias dos 200 metros estilos SM10 dos Mundiais de natação adaptada, que decorrem no Funchal, ao marcar 2.24,62 minutos, ficando fora da final.

Tomás Cordeiro, recordista nacional da distância, com a marca de 2.23,69 minutos, terminou a eliminatória a 7,34 segundos do italiano Stefano Raimondi, que parte para a final com o melhor tempo (2.17,28).

No domingo, primeiro dia de competição, Tomás Cordeiro foi sétimo classificado na final dos 100 metros bruços SB9, distância na qual melhorou duas vezes o seu recorde pessoal.

Tomás Cordeiro, atleta do CNCE-Colégio Efanor, foi o único nadador português a competir hoje nos Mundiais de natação adaptada, que decorrem até sábado, no Funchal.

Na terça-feira, Tomás Cordeiro volta à piscina para disputar as eliminatórias dos 400 metros livres S10, num dia em que também competem João Campos, nos 100 metros bruços SB7, e Diogo Cancela e Ana Castro, ambos nos 100 metros mariposa S8.

Na natação adaptada, os atletas estão divididos por 14 classes, sendo as classes entre o um e o 10 para nadadores com deficiência motora, as classes entre 11 e 13 destinadas à deficiência visual, e a 14 para a deficiência intelectual.

Os Mundiais de natação adaptada, que são a primeira grande competição internacional do ciclo paralímpico Paris2024, decorrem até sábado no Funchal e juntam mais de 600 atletas, entre os quais 10 portugueses, de 70 países.