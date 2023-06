Torneio do 108.º aniversário do Algés com dois recordes jovens

O Torneio do 108.º aniversário do Sport Algés e Dafundo teve dois recordes nacionais de escalões jovens.A estafeta do Benfica de 4x50 estilos juniores, composta por Tomás Januário, Pedro Bonniz, Gabriel Ferrão e André Marques, fez 1.44,29 minutos, superando o anterior máximo (1.44,33) que pertencia ao Sporting desde 2019.A jornada foi também marcada pelo máximo nacional de juvenis A de Rafael Mimoso (Benfica) dos 100 metros bruços, com 1.02,73 minutos, superando o anterior máximo de Portugal que pertencia ao também benfiquista Ricardo Pereira, com 1.03,25,O Torneio 108.º Aniversário Sport Algés e Dafundo, organizado pelo SAD com o apoio da Associação de Natação de Lisboa, contou com a participação de 275 nadadores em representação de 16 clubes.