Torneio pré-olímpico de natação artística agendado para Barcelona

O último torneio pré-olímpico de natação artística, de apuramento para os Jogos Tóquio'2020, vai decorrer em Barcelona, anunciou esta sexta-feira a Federação Internacional de Natação (FINA), que no início do mês decidiu cancelar a realização no evento no Japão.

Na competição, que decorrerá entre 10 e 13 de junho, e na qual deve participar o dueto português composto por Beatriz Gonçalves e Sheila Vieira, garantirão vaga nos Jogos Olímpicos Tóquio'2020 três equipas e sete duetos.

Em comunicado, a FINA agradece à Real Federação Espanhola de Natação "o entusiasmo e apoio" para acolher, "com um tempo de preparação tão curto", a realização da prova, que inicialmente estava agendada para Tóquio.

Em 5 de abril, a FINA anunciou que as provas de qualificação olímpica de saltos para água, natação artística e águas abertas, previstas para abril e maio, no Japão, não iriam decorrer em solo nipónico.

Dois dias depois, a cidade de Setúbal foi escolhida para acolher, em data ainda a definir, a prova de apuramento olímpico de águas abertas, inicialmente agendado para Fukuoka, e que deverá contar com a presença dos nadadores lusos Tiago Campos, Angélica André e Mafalda Rosa.

A Taça do Mundo de saltos, que decorrerá entre 1 e 6 de maio, acabou por se manter na cidade de Tóquio, com a Austrália a anunciar esta sexta-feira que não irá participar.