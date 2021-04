Torneio pré-olímpico de natação artística decorre em junho e fora do Japão

O último torneio pré-olímpico de natação artística, de apuramento para o Tóquio'2020, vai decorrer fora do Japão e foi adiado para junho, anunciou esta terça-feira a Federação Internacional de Natação (FINA), em comunicado.

"Os desafios decorrentes do calendário internacional e a necessária adaptação do local dos Jogos Olímpicos levaram a decisão difícil. A prova vai acontecer fora do Japão e num local ainda a definir, no mês de junho", lê-se no comunicado do organismo.

Inicialmente, a competição estava agendada para decorrer em maio em Tóquio, no local que mais tarde vai receber o torneio olímpico.



A FINA acrescentou que esta decisão foi tomada em consonância com o Comité Organizador de Tóquio'2020, com as autoridades locais e com o Comité Olímpico Internacional. O organismo revelou que em julho, dias antes do arranque dos Jogos Olímpicos, vai realizar uma competição-teste para experimentar as instalações olímpicas e mostrou-se disponível em "fornecer à organização toda a ajuda necessária".

O último torneio pré-olímpico vai qualificar as últimas três equipas e sete duplas para Tóquio'2020, com as portuguesas Cheila Vieira e Maria Beatriz Gonçalves na luta por um lugar.

Os Jogos Olímpicos Tóquio'2020, adiados um ano devido à pandemia de covid-19, vão realizar-se de 23 de julho a 8 de agosto, com os Paralímpicos a serem de 24 de agosto a 5 de setembro.