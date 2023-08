Angélica André, Mafalda Rosa e Tiago Campos vão competir este domingo na Taça do Mundo de Paris, um evento de teste de natação em águas abertas para os Jogos Olímpicos do próximo verão.Segundo a FPN, a organização decidiu alterar o programa do evento, realizando a prova feminina e masculina no domingo, em virtude da qualidade da água no Sena, que sofreu nos últimos dias com as fortes chuvas. A prova feminina está agendada para as 7h30 e a masculina 11h30.