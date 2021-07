Victoria Kaminskaya critica Federação

Victoria Kaminskaya criticou a Federação Portuguesa (FPN) pelo facto de a ter deixado fora dos Jogos Olímpicos de Tóquio. "Não consegui fazer o mínimo A por cerca de 1 décimo, o que à primeira vista me deixa de fora. No entanto, a FINA, com base nos rankings, pode selecionar atletas que fizeram o mínimo B, através de vagas...Acontece que hoje [ontem], uma atleta atrás de mim no ranking foi selecionada e eu não! Tudo porque a Federação decidiu que este ano que não levava ninguém por ranking e comunicou isso à FINA". A nadadora do Benfica explica ainda que esta medida da FPN foi comunicada aos atletas "antes da Covid, em 2019", referindo, porém, que a norma não está "documentada nem oficializada em lado nenhum, apenas palavras de uma reunião".

Kaminskaya refere ainda que o que expõe "não vai mudar nada", mas que partilha a situação para "demonstrar mais uma vez que a Federação não respeita o trabalho dos clubes, treinadores e principalmente dos atletas".