Victoria Kaminskaya quinta nos 200 estilos em Amesterdão

Victoria Kaminskaya terminou este domingo o 5.º lugar na final A dos 200 metros estilos na Taça de Amesterdão, numa prova dominada pela suíça Maria Ugolkova (2.11,97 minutos).





A atleta do Benfica, que é a recordista nacional com 2.13,87 minutos, acabou a prova com o tempo de 2.15,84, quando os mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 estão fixados nos 2.12,56.Já João Vital, do Sporting, foi terceiro na final B de 200 estilos, com 2.06,76 minutos, longe dos mínimos olímpicos (1.59,67), tendo o melhor tempo dos 200 estilos pertencido ao espanhol Hugo González de Oliveira (1.58,73). O recorde nacional masculino dos 200 estilos é de Alexis Santos (1.58,13), alcançado em abril deste ano. No sábado, Victoria Kaminskaya e João Vital terminaram ambos no quarto lugar as suas provas de 400 metros estilos.