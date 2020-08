Vikings celebram protocolo com Badajoz

O Vikings Sports Club (VKGS), o Vikings Sports Club Alentejo (VKGSA) e o Club Natación de Badajoz (CNB) celebraram um protocolo de cooperação desportiva para o desenvolvimento da natação, nas suas diversas disciplinas.





"O protocolo tem como principais objetivos: a cooperação em projetos transfronteiriços no âmbito da União Europeia; o intercâmbio de nadadores entre os clubes signatários, permitindo que os mesmos possam competir quer em Espanha, quer em Portugal; a promoção da mobilidade transfronteiriça para estudantes Erasmus, de forma a que os estudantes deslocados nas Universidades de Lisboa, Évora e Badajoz, possam manter as melhores condições de treino; a participação em provas organizadas pelos clubes; a promoção de treinos e estágios em conjunto; a organização conjunta de competições ou outros eventos desportivos e culturais; a partilha de informação e de experiência entre os treinadores e os dirigentes das três entidades", pode-se ler no comunicado emitido esta sexta-feira."A celebração deste protocolo com o CN Badajoz, vai permitir ao Vikings Sports Club, uma maior capacidade em termos de intercâmbio de nadadores e uma possibilidade prática de troca de experiências, no que diz respeito ao treino e a rotinas inerentes ao nadador de alta competição. Acreditamos que o principal beneficiado com o protocolo é o nadador, uma mais valia não só em termos sociais, mas também formativos e pessoais", afirma Mário Bonança, treinador principal do Vikings Sports Club."O CN Badajoz é um dos principais clubes da região da Extremadura espanhola – pelos imensos atletas que formou e por aqueles que atingiram o maior patamar no país vizinho. Desde os meus tempos de nadador na Associação do Alentejo, recordo-me da dimensão deste clube e da grande dinâmica que envolvia. É um prazer para o Vikings Sport Club Alentejo estar envolvido numa parceria com este grande clube, na esperança de que possamos gerar um pouco desta dinâmica desportiva na nossa região", refere Pedro Pinotes, atleta olímpico e vice-presidente do VKGSA.