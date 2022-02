Estrela dos Los Angeles Rams aparece no Super Bowl com as botas mais caras da história

Odell Beckham Jr., estrela dos Los Angeles Rams, queria que esta edição do Super Bowl fosse memorável e resolveu assinalar o evento de uma forma invulgar. O jogador apareceu no aquecimento com as botas mais caras da história.Segundo o site 'TMZ', Beckham Jr. associou-se a Dominic Ciambrone, também conhecido como 'O cirurgião do calçado', para criar umas botas únicas, que só pôde usar durante o aquecimento.Elas têm o logótipo da Nike e um total de 1.494 diamantes brancos redondos, o que as torna numa peça única, avaliada em 200 mil dólares, qualquer coisa como 176 mil euros.