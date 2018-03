Portugal recebe, pela primeira vez, estrelas da NFL, a principal liga de futebol americano do Mundo. Craques como Marshawn Lynch, Marcus Peters ou DeAngelo Williams estão no nosso país através da American Football Without Barriers, fundação que tem como objetivo o trabalho social com jovens. A AFWB organiza um ‘training camp’ no Estádio Algarve no fim de semana, mas os craques estiveram ontem em Lisboa para conhecer as instalações da Sport TV.

"Não se trata só de explicar as regras e as técnicas, mas também a ter um estilo de vida mais saudável, cuidar melhor do corpo. Também temos uma vertente social, de trabalho com orfanatos ou hospitais, aos quais nos deslocamos para estarmos com quem precisa de ajuda", afirmou Gary Barnidge, ex-jogador dos Cleveland Browns e fundador da AFWB.