Jalen Hurts torna-se o jogador de futebol americano mais bem pago de sempre

Jalen Hurts vai tornar-se o jogador de futebol americano mais bem pago de sempre. O quarterback norte-americano dos Philadelphia Eagles, na National Football League (NFL) vai auferir 255 milhões de dólares por cinco anos de contrato, ou seja, cerca de 233 milhões de euros.O jogador, de 24 anos, escolhido no draft de 2020 vai receber um recorde de 51 milhões de dólares por temporada, incluindo um prémio de assinatura 110 milhões dólares, o que faz com que esta renovação custe um total de 365 milhões ao franshise.Hurts ajudou os Eagles a qualificarem-se com o Super Bowl na última temporada, ajudando a alcançar 22 touchdowns.Em termos totais, o negócio que mais dinheiro envolveu foi o de Patrick Mahomes, que renovou pelos Kansas City Chiefs por 450 milhões de dólares, em 2020, mas num contrato por 10 anos.