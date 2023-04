NFL anuncia a suspensão de cinco jogadores por violação da política de apostas desportivas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A NFL informou esta sexta-feira que suspendeu cinco atletas por violarem a política de apostas desportivas da Liga norte-americana, quatro dos Detroit Lions e um dos Washington Commanders.

Jameson Williams, Quintez Cephus, Stanley Berryhill e CJ Moore são os quatro jogadores dos Detroit Lions que estão suspensos, sendo que dois deles (Jameson Williams e Stanley Berryhill) estão afastados dos primeiros seis jogos da fase regular da equipa. Já Quintez Cephus e CJ Moore estão suspensos por tempo indeterminado, sendo que este afastamento está assegurado até, pelo menos, ao final da temporada. O mesmo se aplica a Shaka Toney, atleta dos Washington Commanders.

"Uma revisão da Liga não revelou qualquer evidência que indicasse que qualquer informação privilegiada foi utilizada ou qualquer jogo tenha sido comprometido de alguma forma. A política de jogos de azar, que é anualmente analisada, juntamente com os jogadores, proíbe qualquer pessoa da NFL de se envolver em qualquer forma de jogo com qualquer clube ou instalação da Liga", pode ler-se no comunicado feito pela organização da prova.